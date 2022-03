Per l’Ucraina: grande successo a Trento dell'iniziativa di solidarietà promossa dalla Coldiretti

TRENTO. Sono state tante le donazioni, ma tanto pure l’interesse per l'iniziativa e tanto il desiderio di essere vicini al popolo ucraino. Un flusso continuo di persone allo stand di solidarietà di Coldiretti Trento ha contraddistinto, sabato mattina, il mercato contadino di piazza Dante ieri mattina a Trento. La Coldiretti, in collaborazione con Giovani Impresa, Donne Impresa e Associazione Culturale degli Ucraini in Trentino Rasom – Pa3om Aps ha infatti promosso una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Lo scopo era quello di sostenere le spese di viaggio per convogli sanitari di prodotti offerti dalla popolazione trentina. Ed i trentini hanno risposto in massa.

«Siamo stati davvero colpiti dalla grande affluenza al nostro stand – ha commentato il presidente della Coldiretti Gianluca Barbacovi - e questo conferma che i trentini hanno un cuore grande. Come Coldiretti in questi giorni ci stiamo mobilitando per sostenere la popolazione ucraina. Siamo scesi nelle piazze per dire no alla guerra, ma ci stiamo attivando anche attraverso una serie di iniziative per dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Devo ringraziare il nostro staff, i nostri partner e tutti i volontari che stanno unendo le forze per realizzare queste iniziative di solidarietà».

Anche il responsabile di Campagna Amica Trentino Alto Adige Elio Gabardi si è detto soddisfatto: «Oltre alle tante donazioni molte persone hanno voluto offrire beni di prima necessità come medicinali, pannolini, e anche vestiti e generi alimentari acquistati al mercato e destinati ai rifugiati già arrivati in Trentino».

Si ricorda che si può può continuare a donare attraverso il conto corrente dedicato IT10L0830401824000024387875, causale “Coldiretti per l’Ucraina”. L'iniziativa è proposta in accordo con il Comune di Trento.