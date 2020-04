Pasqua (e Pasquetta) in quarantena: aspettiamo ancora tanti selfie e foto

TRENTO. Molte sono già attivate, ma voi continuate a mandarci le foto della vostra Pasqua (e Pasquetta) in quarantena. Selfie, ritratti, panorami dal vostro balcone... Scegliete voi!

Questa festività è anche l’occasione per cercare un momento di serenità e anche di festa, nonostante tutto ciò che sta accadendo, nonostante le misure decise dal governo italiano per fermare il contagio ci impediscano di stare a tavola con tutti i nostri familiari e amici, o di concederci la gioia di un viaggio.

Quindi, per sentirci un po’ più vicini l’uno all’altro abbiamo pensato di invitarvi a raccontare con le immagini queste vostre giornate: mandateci le foto della vostra “Pasqua in quarantena”, selfie, ritratti di famiglia, immagini scherzose, romantiche, al lavoro, mentre vi tenete in forma sulla cyclette o fate ginnastica, davanti a un libro, a un piatto appena preparato o – magari – mentre tenete in mano un bel biglietto di auguri da recapitare (virtualmente) alle persone che vi stanno più a cuore.

È vero che all’epoca dei social e delle video chiamate ognuno di noi può già accorciare molto le distanze con famigliari e amici, ma utilizzando il giornale come tramite le vostre foto, selfie o auguri magari saranno di compagnia anche agli altri e ci sentiremo tutti un po’ più uniti. Potete inviare le vostre foto all’indirizzo mail:



lettere@giornaletrentino.it