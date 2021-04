Parcheggia e finisce con la sua Ferrari nel lago di Garda

TRENTO. Parcheggiare la propria Ferrari e finire, un attimo dopo, nel lago di Garda. Un destino - senza gravi conseguenza fisiche -, che ha toccato sia auto che guidatore. Sembra incredibile ma è la cronaca succinta di quanto è avvenuto ieri sulla sponda bresciana del lago.

In base ad una prima ricostruzione un uomo aveva parcheggiato la Ferrari 812 Gts vicino alla spiaggia Brema a Sirmione lasciandola però in folle, senza tirare il freno a mano né quindi inserire una marcia.

Quando si è reso conto che la Ferrari 812 stava scivolando verso l'acqua era ormai troppo tardi.

Per il guidatore, che era a bordo, non ci sono fortunatamente state conseguenze vista la scarsa profondità del lago in quel punto, mentre per il recupero della macchina è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi.

L’immagine che pubblichiamo è del sito Facebook “sei di Sirmione se”.