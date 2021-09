Palazzi Aperti, alla scoperta delle torri di Trento

TRENTO. Palazzi Aperti, giunta quest’anno alla 17a edizione, è una manifestazione culturale promossa e coordinata dal Comune di Trento per offrire al pubblico l’opportunità di visitare luoghi e monumenti solitamente inaccessibili, alla scoperta di insoliti e suggestivi percorsi della città e di tutto il territorio provinciale. Quest’anno l’iniziativa si svolge negli ultimi due fine settimana di settembre e vede la partecipazione di circa 60 Comuni sparsi in tutte le Comunità di Valle della provincia.

Come illustrato dall’assessora Elisabetta Bozzarelli, dagli storici dell’arte, dai funzionari della Fondazione Museo Storico del Trentino e dell’Apt Trento Monte Bondone Valle dei laghi, a Trento verranno proposte delle visite guidate alle torri della città, normalmente non aperte al pubblico, che si svolgeranno in più turni nelle giornate di programmazione della manifestazione. Si prevedono – è stato detto – un centinaio di visite con un bacino potenziale di utenti di 1.000 persone.

Le visite riguarderanno Torre Mirana, accessibile anche al pubblico con disabilità motorie, tranne l’ultimo piano (sala della Torre), la Torre della Tromba, la Torre Civica (con la collaborazione del Museo Diocesano Tridentino), la Torre Vanga ed il piano terra di Torre Verde (con la collaborazione della Fondazione Museo Storico del

Trentino, della Soprintendenza per i beni culturali e dell’Associazione nazionale Alpini), con un percorso teatralizzato adatto anche ai più piccoli ed infine Torre Granda del Castello del Buonconsiglio, che a differenza delle altre sarà visitabile solo sabato 18 e domenica 19 settembre. E come ha detto la direttrice Laura Dalprà, solo nella parte inferiore, per motivi di sicurezza.

I posti disponibili sono limitati ed è quindi obbligatoria la prenotazione all’Azienda per il turismo Trento Monte Bondone Valle dei Laghi - per Torre Mirana, Vanga Verde e Tromba, 0461 216000 - il Museo Diocesano - per Torre Civica, 0461 234419 chiuso il martedì - e Castello del Buonconsiglio - per Torre Granda, 0461 492811 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il costo della visita guidata è di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i minorenni, per partecipare è necessario il possesso della certificazione verde Covid-19.

Il calendario completo dell’iniziativa, per Trento e tutti i Comuni partecipanti, è disponibile su www.palazziaperti.it C.L.