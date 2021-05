Paese che vai tampone che trovi, ecco l’app altoatesina che prenota il test ovunque

BOLZANO. Paese che vai tampone che trovi. Una piattaforma digitale made in Alto Adige permette di prenotare in maniera comoda e veloce il proprio test Covid anche nei luoghi di vacanza. Si chiama testbuchen.de ed è stata ideata e sviluppata dalla software house di Bressanone Vertical Life, leader nella digitalizzazione dell'arrampicata e composta da un team di trenta persone tutte legate dalla stessa passione per il climbing.

La piattaforma web ingloba al suo interno il software NO-Q, già utilizzato lo scorso novembre per le prenotazioni dello screening di massa in Provincia di Bolzano.

Accedendo alla mappa digitale, si potranno visualizzare in tempo reale oltre 1.800 punti test in Europa, tra Italia, Germania, Austria, Maiorca, Danimarca, Belgio e Paesi Bassi, e, tramite una serie di voci che riportano le farmacie convenzionate al sistema, prenotare ora e data dell'appuntamento.

Al momento il sistema riesce a gestire circa 300.000 test al giorno, e nelle ore di punta gestisce oltre 20.000 richieste al secondo.

"Siamo lieti di poter fornire un tool molto semplice e di veloce utilizzo specializzato per la lotta al Covid", afferma Matthias Polig, ceo di Vertical Life che rispetto al primo semestre 2020 prevede una crescita del 750%.

"Specie in Germania il sistema è molto utilizzato e sono diverse le associazioni di farmacisti che hanno voluto implementare NO-Q per la prenotazione dei test. Inoltre, la piattaforma permette di svolgere l'intero processo in maniera 'paperless', quindi senza utilizzo di carta, ma solamente in maniera digitale", spiega l'altoatesino.