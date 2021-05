Omofobia, anche a Trento in piazza per il ddl Zan

TRENTO. Si sono ritrovati in tanti in piazza D’Arogno a Trento per la tappa trentina della mobilitazione che oggi (15 maggio) sta accomunando oltre 50 città in tutta Italia a sostegno del disegno di legge Zan, la proposta di legge contro l'omolesbobitransfobia, misoginia e abilismo (foto Sebastiano Ridolfi).

Una mobilitazione organizzata per reclamare l'urgenza di portare a termine l'approvazione del #ddlzan senza ulteriori interventi al testo già approvato alla Camera.

“L'Italia non può più rimandare l'approvazione di una legge contro I crimini d'odio basati su sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale, misoginia e abilsimo”, scrive Arcigay del Trentino.

"Non esiste il diritto di un essere umano senza i diritti degli altri”, è stato detto durante la manifestazione. “Questa legge serve per far sentire meno soli i ragazzi omosessuali, bisessuali, transessuali, disabili, qualunque minoranza. Non possiamo arretrare”.