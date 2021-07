Omicidio di Brunico, l’assassino si è ferito durante l'aggressione ed è andato all’ospedale

BOLZANO. Stando alle prime informazioni un polacco ha ucciso a coltellate un uomo in un appartamento del centro storico di Brunico al termine di una lite. L’omicidio è avvenuto nella notte. L'uomo di origine polacca avrebbe ucciso a coltellate Maximum Zanella, 30 anni, residente a Brunico, ma nato in Russia. Entrambi erano noti alle forze dell'ordine come consumatori di stupefacenti.

L'omicida sarebbe rimasto ferito nella colluttazione ed è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Lì avrebbe raccontato come sono andati i fatti e che avrebbe gettato nella Rienza il coltello e il cellulare.