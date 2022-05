Oltre 6mila Schützen a San Martino: aperta la grande festa, oggi la sfilata

VAL PASSIRIA. Aperto ieri il grande incontro degli Schützen che si svolge in Val Passiria, a San Martino; oggi il clou delle manifestazioni.

Sabato sera, gli Schützen del Tirolo e della Baviera hanno aperto ufficialmente il 26° Alpenregionstreffen in Val Passiria. «È vero che oggi il mondo è un posto diverso rispetto a due anni fa – ha detto Armin Oberprantacher, comandante della compagnia di San Martino nel suo discorso di benvenuto – ma soprattutto in tempi in cui intorno a noi non si lascia nulla di intentato, noi ci consideriamo dei solidi pilastri. Restiamo fedeli ai nostri valori, alla nostra gente e al nostro paese. Saldi, radicati, uniti». Oberprantacher ha anche voluto ringraziare gli oltre 550 aiutanti, le organizzazioni e associazioni della valle, tutti i collaboratori e sostenitori, nonché la sindaca Rosmarie Pamer, per l'aiuto fornito. In seguito, gli Schützen di Mayrhofen, che avevano ospitato l’Alpenregionstreffen nel 2018, hanno passato la bandiera ufficiale della festa agli Schützen di San Martino.

Oggi, circa 6.500 fucilieri provenienti dalla Baviera e dal Tirolo sono attesi a San Martino in Passiria. Alle 10 si terrà la santa messa celebrata dal vescovo della diocesi di Bolzano-Bressanone, Ivo Muser, seguita dai discorsi delle autorità, dalla grande sfilata nel centro storico di San Martino e quindi dalla festa.