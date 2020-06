Oggi al via la maturità, tutto concentrato in un'ora

TRENTO. Sono iniziati questa mattina gli esami di maturità in tempi di coronavirus. Una sola prova orale della durata di un’ora per ogni candidato. Nelle scuole trentine sono 4.077 i ragazzi che concluderanno il loro percorso scolastico con l’esame di Stato.

Il punteggio finale sarà calcolato sommando i punti attribuiti per il colloquio, per un massimo di quaranta punti, con quelli acquisiti per il credito scolastico da ogni candidato, per un massimo di sessanta punti. Il punteggio massimo rimane di 100 centesimi, come il minimo, che equivale a 60 centesimi. Per ottenere la lode i candidati dovranno aver ottenuto un punteggio di 100, senza alcuna integrazione da parte della Commissione, a condizione che il punteggio massimo relativo al credito scolastico sia stato assegnato con voto unanime del consiglio di classe e che abbiano ottenuto il punteggio massimo al colloquio.

Le commissioni saranno composte da membri interni, cioè da insegnanti che fanno parte del consiglio di classe, mentre il presidente sarà esterno.

Ogni candidato esporrà un elaborato riguardante le discipline di indirizzo, che generalmente sono oggetto della seconda prova scritta. L’argomento su cui sarà incentrata questa parte del colloquio è stato assegnato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° giugno scorso, mentre gli studenti hanno dovuto restituire l’elaborato svolto, ai propri docenti, entro il 13 giugno. Durante il colloquio è previsto un momento di discussione di un breve testo, già affrontato nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno. Prima di ogni giornata di colloquio, la commissione predispone dei materiali per i candidati. Può trattarsi di un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un problema, che il candidato dovrà analizzare, trattando in particolare i nodi concettuali che caratterizzano le diverse discipline e creando anche un collegamento interdisciplinare. I candidati dovranno quindi presentare una loro breve relazione o un elaborato multimediale dell’esperienza di tirocinio svolta nel corso dei loro studi. Si tratta dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento che hanno sostituito la Alternanza scuola lavoro e rappresentano un elemento importante del percorso scolastico. Infine, il colloquio dovrà accertare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.