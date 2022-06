Miss Italia riparte domenica da Sporminore

TRENTO. Apertura alla grande per l’edizione 2022 del Concorso Nazionale Miss Italia: il primo appuntamento è per domenica 5 giugno con inizio alle 17 a Sporminore, in piazzetta Rancon. La sfilata sarà ospitata, per la prima volta, dalla festa allestita per la rassegna del Vino ed arrivata alla 22a edizione.

La sfilata per l’elezione di Miss Sporminore, organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, sarà presentata da Sonia Leonardi, regista ed organizzatrice di Miss Italia in Trentino Alto Adige, che preannuncia una stagione ricca di eventi e sfilate. Le ragazze, selezionate da casting iniziati a gennaio su tutto il territorio regionale, sfileranno davanti alla giuria in diversi outfit, passando da un abbigliamento casual, agli abiti da sera ed alla classica uscita in body istituzionale.

Saranno curate nell’hairlook dalle professioniste del salone Fascino di Ravina; Rosanna e il suo staff sapranno sicuramente valorizzare le acconciature delle candidate miss. Sul podio 6 fasciate e le vincitrici accederanno alla fase successiva delle Finali Regionali che si disputeranno ad agosto e che decreteranno le super finaliste che accederanno alla Finale Nazionale.

Madrina dell’evento Benedetta Fassan di Lavis, che nell’ultima edizione si è qualificata per le Prefinali Nazionali col titolo di Miss Sorriso Trentino Alto Adige. La prossima serata sarà domenica 19 giugno in Piazza Fiera per l’elezione della Madrina delle Feste Vigiliane.

Le iscrizioni - per tutte le ragazze di età tra i 18 ed i 30 anni che vogliono avvicinarsi alle sfilate - sono aperte e gratuite: info@soleoshow.com; 0461.239111. C.L.