Malé, ha chiuso il “West&Soda”, tra i primi leggendari pub del Trentino

MALE’. Era la fine degli anni ’80, il 1987 per l’esattezza. L'anno in cui il trio Tozzi, Morandi e Ruggeri trionfarono al Sanremo con “Si può dare di più”. L’anno in cui lo Ior venne coinvolto nello scandalo del Banco Ambrosiano, del terzo governo inglese nelle mani di Margaret Thatcher, de “L’Ultimo Imperatore” di Bertolucci, di The Joshua Tree degli U2 e della prima puntata di Beautiful. L'anno della morte di Andy Warhol e della nascita di Marco Simoncelli.

In quell'anno, per Marino e Lorenza comincia un'avventura che sarà la loro vita. L’apertura del Pub West&Soda di Malè. Già la parola “pub” era di per sé una grossa novità, ma la gestione, il mobilio, il sistema di servire le bevande e la tipologia delle stesse erano del tutto rivoluzionarie. Per “solandri” e “nonesi”, ma anche per molti turisti di passaggio, è ben presto diventato un punto d'incontro importante. Il primo locale della zona studiato con quello stile che caratterizzerà altri locali per il successivo ventennio. Non un disco-bar, non una discoteca, non il bar tipico di paese con il “misto” e la briscola, ma un pub, semplicemente un pub.

Birra e cocktail un punto fermo, partite di ogni sport sul maxi schermo un altro. Forse il primo locale di quel genere in tutto il Trentino, è sicuramente stato un punto di riferimento per le generazioni nate tra il ’60 e il ‘90 e che anche qualche “millennial” potrà raccontare, un giorno, di aver frequentato.

Sopravvissuto al momentaccio Covid, il post sulla pagina Facebook della coppia (Lolly e Marino) che annunciava la fine della loro avventura in concomitanza con la gloriosa finale del Campionato Europeo Inghilterra - Italia, ha scioccato tutti coloro che in quel pub hanno conosciuto nuove persone, si sono dati appuntamenti di lavoro, hanno consolidato amicizie importanti, si sono innamorati e hanno fatto qualche “sbronza”.

Il loro ultimo messaggio era scritto così: “Partendo da zero ancora ragazzi abbiamo avviato questa attività e gli abbiamo dedicato con passione 34 anni. Sogni e idee hanno illuminato questa nostra avventura. Ora non più giovani siamo disposti a passare il testimone.

Grazie a tutti ciao Lolly e Marino”