Grandinata devastante in Val di Sole. Gli agricoltori: un cataclisma

CLES. Ingenti danni alle mele pronte per la raccolta sono stati causati in val di Sole ieri sera, 16 settembre, da una violenta grandinata che ha lasciato al suolo una coltre bianca dopo avere devastato i frutti.

Colpiti in particolare i campi di Caldes, Cavizzana, Samoclevo e Terzolas. Gli agricoltori parlano di un vero e proprio cataclisma, durato una ventina di minuti con effetti dirompenti.

Val di Sole colpita da una violenta grandinata: sui campi una coltre di chicchi bianchi Ingenti i danni. I contadini parlano di vero e proprio cataclisma. Colpiti in particolare i campi di Caldes, Cavizzana, Samoclevo e Terzolas

Danni a oltre la metà dei meleti del Consorzio Frutticoltori S. Apollonia di Caldes, che si estendono per 300 ettari.

Sul posto è intervenuto stamane anche l'assessore all'agricoltura Giulia Zanotelli.