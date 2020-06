Furti, rapine e violenza sessuale, diciassettenne allontanato dalla val di Non

TRENTO. La polizia, coordinata dalla procura del tribunale per i minorenni di Trento, ha eseguito una misura restrittiva nei confronti di un diciassettenne, residente in val di Non.

Il ragazzo, di origine nordafricana, è ritenuto autore di due furti, di cui uno tentato, due rapine nonché una violenza sessuale nei confronti di una giovane, minacce ad alcuni poliziotti e lesioni, è stato condotto presso una comunità in provincia di Verona.