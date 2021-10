Da Battocletti a Moscon passando per Pinamonti: la val di Non celebra i suoi campioni dello sport

TRENTO. Olimpiadi, mondiali, scudetti: è già entrato nella storia della Val di Non questo 2021 straordinario che ha visto numerosi atleti nonesi partecipare ed affermarsi nelle massime competizioni sportive nazionali e internazionali.

Per questo motivo Apt Val di Non, Cassa Rurale Val di Non e Comune di Cles hanno deciso di organizzare un grande evento per rendere omaggio ai protagonisti di questi grandi successi sportivi.

Sarà l’auditorium del Polo Scolastico di Cles giovedì 28 ottobre alle 20.30 la cornice de “I nostri campioni: gli atleti della Val di Non raccontano il loro successi sportivi”.

Gli ospiti della serata saranno i tre atleti olimpionici Nadia Battocletti - nazionale di atletica leggera, Campionessa europea Under23 nei 5.000 mt e finalista olimpica Tokyo 2020 - Gianni Moscon - ciclista professionista, bronzo nella cronometro a squadre Bergen 2017, 4° alla Parigi Rouboix 2021 - e Letizia Paternoster - ciclista professionista, plurimedagliata a Mondiali ed Europei - oltre a Luca De Aliprandini, medaglia d’argento di slalom gigante ai Mondiali di Cortina 2021 ed Andrea Pinamonti, vincitore del campionato italiano di Serie A 2020-2021 con la maglia dell’Inter.

La serata prevede la presenza di altri ospiti importanti (tra atleti ed ex atleti di successo) e dei giornalisti sportivi Stefano Bizzotto, telecronista delle “notti magiche” della Nazionale di calcio nel trionfo agli Europei e Franco Bragagna, la voce ufficiale dell’atletica leggera italiana.

Al giornalista Mauro Keller il compito di presentare una serata che si preannuncia emozionante e che rimarrà sicuramente nella storia di una valle che mai ha celebrato così tanti successi sportivi in un solo anno.

“Dopo un anno come questo - commenta il presidente dell’Apt Val di Non Lorenzo Paoli - ci è sembrato doveroso organizzare questo evento per rendere omaggio a questi atleti che hanno portato prestigio alla Val di Non con i loro straordinari successi.

La serata ci darà l’opportunità di ringraziarli e di ripercorrere insieme a loro quei magici momenti che ci hanno fatto emozionare ed esultare. Sarà inoltre un’occasione unica per vederli tutti insieme e per ascoltare i racconti delle loro imprese sportive".

L’ingresso all’evento è gratuito ed è necessario prenotarsi scrivendo a info@visitvaldinon.it; Green pass obbligatorio. C.L.