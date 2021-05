CLES. Domani a Cles, con la tradizionale fiera del 2 maggio, si prova a riportare una sensazione di "normalità" per chi vive nelle valli di Non e di Sole oltre all'occasione per tutti di visitare Cles in coincidenza con la sua fiera più grande.

Oltre 250 imprese del commercio su area pubblica con le loro offerte sempre al passo con i tempi. C.L.