Cavareno, una banca del tempo per prendersi cura degli animali

CAVARENO. Una banca del tempo per gli animali domestici. E’ l'originale idea dell’associazione Free Dogs & Cats che ha deciso di promuovere una raccolta di ore libere donate a titolo gratuito, da mettere a disposizione ( al momento) dei soli animali domestici.

La prima emergenza è quella della colonia felina che le volontarie non sono più in gradi di seguire per raggiunti limiti d'età. La disponibilità richiesta è quella di almeno un'ora al giorno per una volta a settimana per portare da mangiare ai gatti. “

"Time Break for Pet” potremmo dire l’uomo al servizio degli animali? “Si e lo vorremmo fare con una modalità diversa rispetto a quella tradizionale. Non più un volontario a tempo pieno, ma una persona che mette a disposizione parte del proprio tempo libero.

La nostra – spiega Mauro Larcher presidente di Free Dogs & Cats - emergenza è quella della colonia felina, ma ce ne possono essere tante altre e non necessariamente riservate alla nostra associazione.

La banca ore è aperta a chiunque sia disposto a donare una minima parte del proprio tempo libero a favore degli animali”. Gli interessati possono scrivere a fr33dogsandcats@gmail.com indicando le proprie generalità e le ore che possono mettere a disposizione,