Cavareno, spettacolo alla gara di abilità per cani

CAVARENO. Cani protagonisti alla Csen Arena di Cavareno, dove ha avuto luogo la gara nazionale Rally O Csen, valida per il Campionato Nazionale e Regionale Lombardia. L'evento è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Free Dogs & Cats di Cavareno che oltre a mettere a disposizione il Dog Village ha curato il servizio anti Covid con la misurazione della temperatura e la compilazione delle autocertificazioni.













Rally O Csen è una gara di abilità lungo un percorso tracciato che i cani liberi devono percorrere seguendo le indicazioni dei loro conduttori proprietari. Le categorie erano divise per taglia e razza e la manifestazioni ha registrato 30 iscritti.

CLASSIFICHE. Categoria GJHA- Bianca Binetti con Pesca Eccellente. Categoria GV- Anna Tarzia con Zara; Monica Gaioni con Fayri Knowe Lex Lutor; Jlenia Viviana Germani con Teti. Categoria G3- Anna Tarzia con Laika; Giuseppe Giannino con Kira; Cristina Perazzolo con Maya; sara Sbrofatti con Jack; Helene Bazzanella con Yuki; Luca Bendinelli con Nike dei Shaniblu; Annalisa Coatto con Idylle du Mont Des Ecailleux; Monica Gaioni con Alaska dei Shaniblu. Categoria G2- ; Enrico Bellati con Nellie di Casa Palmulli; Anna Gìanmoena con Think Zero in condotta detta Quechua; Luca Caprioli con Joi; Anna Gianmoena con Fly; Mario Merlo con Priscilla. Categoria G3- Anna Trazia con Laika; Adriano Rampoldi con Thor di Casa Pampulli Aka Matti; Giuseppe Gioannino con Kira; Monica Gaioni con Alaska dei saniblù; Annalisa Coatto con Idylle du Mont Des Ecailleux; Sara Sbrofatti con Jack; Anna Giamoena con Summer; Luca bendinelli con Nike Dei Shaniblù: Helene Bazzanella con Yuki. Categoria GV- Jlenia Viviana Germani con Teti; Anna Tarzia con Zaira; Monica gaioni con Fairy Knowe Lex Lutor. Categoria G1; Cristina Perazzolo con Reine; Luca Caprioli con Kobi; Maria Mosca con Lelen Te Shere Kahn Sarah Connor; Mario Gianformaggio con Lilly; Mario Gianformaggio con Trinity detta Terry. Categoria GJHE- Nora Chiaromonte con Bloom. Categoria GE- Dietmar Esser con Bloom; Luca Bendinelli con Margaery dei Shaniblu; Giorgio Maria Mariani con Quake di Casa Braveheart Aka Principessa Leila; Maria Mosca con John Connor; Jessica Ricci con nebbia; Maria Roberta Dehò con Malandrino della Contea del Vignolo Fiorito Aka Zeus; Alice Ortiz-Angulo con Harley; Fabio Caruso con Chiara.