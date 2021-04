Campodenno, al via la realizzazione dei marciapiedi in “Corso Principale”

CAMPODENNO. Iniziati a Campodenno i lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo “Corso Principale”. Oggi 30 aprile 2021, sono stati consegnati i lavori all’impresa che li dovrà realizzare. Si tratta di una consegna parziale in quanto si sta completando l’iter amministrativo necessario per poter intervenire su tutte le aree interessate. L’intervento dovrà essere completato entro un anno.

L’obiettivo è rendere più sicura per i pedoni, che attualmente devono percorrere la provinciale, la strada che dal centro storico conduce alla fermata del trasporto pubblico, che si trova all’imbocco di via del Giaz, passando per i servizi commerciali del paese.

I nuovi marciapiedi avranno un dislivello di 12-15 centimetri rispetto al piano stradale ed una larghezza di 150 centimetri. Prevista inoltre la realizzazione di muri di controripa con rivestimento lapideo. Lungo “Corso Principale”, nel primo tratto che collega Via Ponte Vecchio all’ex canonica, per mantenere la congruità nelle finiture con il centro storico, si prevede la pavimentazione del marciapiede con cubetti di porfido. Negli altri tratti ci sarà una pavimentazione in conglomerato bituminoso. Sarà realizzata inoltre una cordonata laterale in porfido di altezza pari a 12-15 centimetri. In alcuni tratti di marciapiede è prevista poi l’installazione di un parapetto in acciaio zincato ad elementi verticali.

Dati tecnici

Progettisti: Ing. Fabrizio Zanoni - Ing. Mauro Pontalti

Direttore dei Lavori: Ing. Giancarlo Nardin

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione: Ing. Giancarlo Nardin

Impresa Appaltatrice: Impresa RAUZI S.R.L. fraz. Marcena 31/C 38020 RUMO (TN)

Costo complessivo dell’opera: € 925.540,00; di cui per lavori a base d’asta € 535.637,87, € 22.296,89 per oneri per la sicurezza e € 367.605,24 per somme a disposizione dell’amministrazione.

Importo contrattuale: € 511.181,37 comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso percentuale dell’ 8,729 %.