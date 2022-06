Cade in bici sul Penegal, 46enne portato in elicottero in ospedale

TRENTO. Una persona è stata trasportata in codice rosso con l'elicottero all'ospedale San Maurizio di Bolzano oggi (2 giugno) dopo una caduta autonoma in bici.

Secondo le prime informazioni il ciclista, che si trovava sul monte Penegal, in valle di Non, in prossimità delle antenne per la radiodiffusione installate sulla vetta, sarebbe caduto da solo per cause in fase di accertamento.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche due squadre dei vigili del fuoco volontari di Sarnonico ed una dei volontari di Ruffrè.