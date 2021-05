A Cavareno si svolge la “Giornata ecologica” ma i volontari trovano già tutto pulito

CAVARENO. Più di ottanta persone hanno dato vita alla “Giornata Ecologica” organizzata dalla Pro Loco di Cavareno con ritrovo alle 8,45 di domenica 16 maggio al Parco Pineta. Un successo programmato perché erano state coinvolte tutte le associazioni del paese alle quali era stata assegnata una zona da pulire.

Due le notizie positive. La prima è data dal fatto che non sono state rinvenute particolari quantità di immondizie, tant’è che per concludere la giornata i volontari si sono dedicati anche alle pulizie dei sentori. La seconda è il successo di questa inedita collaborazione tra tutte le associazioni del territorio che ha permesso di mettere in campo molte più forze rispetto all'impegno di una sola realtà.

Monika de Bertoldi, vicesindaco di Cavareno: «Il riscontro di volontari non è stata una sorpresa perché l’organizzazione allargata ha permesso di coinvolgere molte più persone. Alla fine abbiamo pulito i parchi e il bosco della parte alta del paese, ma ci è avanzato tempo anche per togliere sterpaglie e rami dai sentieri che partono da Cavareno». Pulizie generali in vista della bella stagione e dell'arrivo dei turisti? «Direi che i nostri boschi sono comunque un biglietto da visita che dobbiamo presentare nelle migliori condizioni. Positivo il fatto che non abbiamo trovato sia molte immondizie che qualcosa di particolare, adesso aspettiamo di poter partire con la stagione turistica».

A tutti i partecipanti è stato offerto il pranzo al sacco (panino imbottito, un frutto e acqua). Al momento non è prevista una riproposizione della giornata ecologica.