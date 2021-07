A Cavareno apre il Dog Village

CAVARENO. E’ il giorno dell’inaugurazione del nuovo parco per cani – Dog Village – oggi (17 luglio) dalle 17 a Cavareno, in alta val di Non.

Si tratta di un ampio spazio verde situato dietro i campi da tennis non custodito, ma dotato anche di giochi per i cani. L’area verde sarà accessibile a tutti con l’unico vincolo di osservare il regolamento. Di certo non la classica area cani spesso “ritagliata” in spazi che altrimenti non sarebbero utilizzati, ma una proposta di prestigio e che di certo qualifica Cavareno come un Comune nel quale i cani sono ospiti graditi.

“Nell’arco dell’anno i maggiori utilizzatori saranno i residenti in zona con i loro cani – spiega Mauro Larcher dell’associazione Free Dogs & Cats – ma il parco ha anche una valenza turistica. Sono molti gli ospiti che vengono in Alta val di Non in vacanza con i loro cani e che nel tempo ci hanno chiesto uno spazio sicuro per farli sgambare. Siamo nel centro del paese, in un punto accessibile e con parcheggio a disposizione e direi che la proposta che sarà attiva da sabato pomeriggio, possa avere anche una valenza turistica che caratterizza positivamente il nostro Comune”.

Durante la stagione estiva gli accessi saranno monitorati per capire le esigenze specifiche di chi frequenta il Dog Village ed eventualmente, apportare delle modifiche all’attuale assetto.