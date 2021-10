No vax a scuola: il 17,7% in Trentino

TRENTO. A livello nazionale, fra il personale scolastico, sono 90.002 le persone ancora senza prima dose di vaccino.

Si tratta del 5,8% del totale dei lavoratori della scuola. E' quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo.

Le quote maggiori di "no vax" si trovano nelle province di Bolzano (21,1%), Trento (17,7%), in Valle d'Aosta (16%).

Gli immunizzati sono invece 1.409.600, pari al 91,2% del personale scolastico italiano.

Per quanto riguarda la situazione nelle scuole di ogni ordine e grado in Alto Adige i casi positivi rilevati dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi sono di 259 alunni positivi e 17 persone risultate positive fra il personale scolastico.

Sono 122 le classi che non sono state messe in quarantena per un solo caso positivo confermato per classe (con partecipazione ai test nasali), mentre le classi messe in quarantena perché sono stati confermati due o più casi positivi (dove vengono eseguiti i test nasali) o un caso positivo confermato (dove non vengono eseguiti i test nasali) sono 96, informa l'Azienda.