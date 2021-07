Morta l’anziana investita da un’auto in Primiero

TRENTO. È morta nella notte in ospedale a Trento Laura Ghedini, turista di Crespellano, in provincia di Bologna, che ieri sera (28 luglio) era stata investita da un'auto nei pressi dell'hotel Isolabella, a Transacqua, nel Primiero, in Trentino.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Primiero.

L'anziana, che avrebbe compiuto 87 anni quest'anno, aveva riportato gravi ferite e con l'elicottero era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Secondo le prima ricostruzione da parte dei carabinieri di Canal San Bovo, la donna è stata urtata da un'auto mentre usciva da un hotel ed è stata stata sbalzata per alcuni metri. A chiamare i soccorso è stato l'automobilista.

Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero, supportati da vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza.