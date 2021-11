Miss Italia, le otto ragazze del Trentino Alto Adige a Roma per le prefinali nazionali

TRENTO. Le 8 rappresentanti regionali del Trentino Alto Adige domani, lunedì 29 novembre, saranno in gara alle prefinali nazionali di Miss Italia a Roma. Il 2 dicembre si conosceranno i nomi delle 20 finaliste.

Sono Nicol Dalfovo, 18 anni, di Mezzolombardo, Miss Trentino Alto Adige; Benedetta Fassan, di Lavis, Miss Sorriso Trentino Alto Adige; Martina Diener, 20 anni di Rovereto, Miss Cinema; Aurora Hoxa, 19 anni di Riva del Garda, Miss Sport Trentino Alto Adige; Anna Sofia Chicco, 19 anni di Trento, Miss Eleganza; Giulia Cabella, 19 anni di Bolzano, Miss Miluna; Elena Campisi, 20 anni di Trento, Miss Be Much; Veronica Borzaga 18 anni di Pergine Valsugana Miss Rocchetta.

A Roma, dopo un anno di pausa, riprendono le prefinali nazionali di Miss Italia. Oggi (domenica 28 novembre) e domani (lunedì 29 novembre) al Crowne Plaza Hotel, la patron Patrizia Mirigliani accoglie 175 ragazze provenienti da tutta Italia, nel pieno rispetto delle norme anti pandemia. Il Concorso riparte, dunque, dopo lo stop imposto nel 2020: le candidate rappresentano tutto il Paese e sono le vincitrici delle selezioni svoltesi nelle varie regioni, scelte tra un numero notevole di partecipanti, ben 12 mila. A Roma, una giuria di esperti del talento e della bellezza, seleziona venti finaliste per il titolo di Miss Italia e dieci per il titolo di Miss Italia Social. Determinante il contributo dei social: like, visualizzazioni e followers dei profili Instagram delle ragazze incidono per il 5% sull'elezione della nuova Miss Italia e per il 50% sull'elezione di Miss Italia Social. La quota restante viene assegnata dalla giuria sulla base di diversi criteri di valutazione quali l'originalità, la social attitude e la personalità.

Nel dettaglio, nella giornata di oggi la giuria sta incontrando le ragazze di Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Domani (lunedì 29 novembre), tocca alle miss provenienti da Piemonte e Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna. Giovedì 2 dicembre verranno resi noti i nomi delle 20 finaliste che si disputeranno il titolo di Miss Italia.

I giurati in questa fase sono: Ilaria Venturini Fendi, Flaminia Bolzan (psicologa), Allegra Cascinari (psicologa), GJ Squarcia (autore, regista, sceneggiatore), Cristiana Vaccaro (attrice), Giorgia Crivello (influencer Instagram).