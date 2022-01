Minacce a medici ed infermieri trentini dopo il servizio in tv

TRENTO. Dopo un servizio televisivo andato in onda su Rete 4 nel corso del programma "Fuori da coro" stanno arrivando offese e minacce agli infermieri e ai medici dei due reparti degli ospedali trentini di Cles e Tione citati nel corso della trasmissione. Lo comunica l'Azienda sanitaria di Trento in una nota in cui viene espressa "piena solidarietà al personale che da tanto tempo è in prima linea e ha sacrificato tanta parte della vita personale ad assistere tutti i malati, Covid e non".

La Direzione di Apss, che si riserva di tutelare la propria immagine nelle sedi opportune, smentisce inoltre "categoricamente che direzioni mediche, primari o coordinatori dei singoli reparti abbiano dato indicazioni di negare l'assistenza o i trattamenti chirurgici a persone non vaccinate. Anzi, i protocolli aziendali non prevedono di raccogliere obbligatoriamente in anamnesi l'informazione sullo stato vaccinale del paziente anche se succede spesso che siano gli stessi pazienti a comunicare liberamente il proprio stato vaccinale nei colloqui con il personale sanitario".