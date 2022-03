Menù lombardo e vino altoatesino per il “matrimonio” di Berlusconi

MONZA. Menù lombardo per il matrimonio simbolico di Silvio Berlusconi e Marta Fascina a Villa Gernetto di Lesmo.

Il catering, realizzato dagli chef del ristorante stellato 'Vittorio' di Brusaporto, in provincia di Bergamo, ha infatti servito agli ospiti dei mondeghili di vitello al limone con crema di sedano e rapa come antipasto, mentre per primo un bis di gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e i paccheri alla 'Vittorio', specialità dello chef a base di tre tipi di pomodoro.

Come secondo piatto è stata servita una tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella e, oltre alla torta a tre piani, a simboleggiare gli anni di fidanzamento della coppia, una kermesse di dolci.

A livello di vini, sono stati serviti un Pinot bianco Aneri Alto Adige del 2020 e un Pinot Nero dello stesso produttore del 2018.

Il dolce è stato accompagnato da un Moscato passito 'Faber' La Cantalupa Monzio Compagnoni.