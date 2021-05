Manifestazione no mask: in 500 a Bolzano sul Talvera

BOLZANO. Continua la mobilitazione del movimento no mask in Alto Adige. Sono centinaia (circa 500 secondo la Questura) i manifestanti riuniti oggi pomeriggio (15 maggio) a Bolzano, sui prati lungo il fiume Talvera (foto DLife)

Molti dei presenti alla manifestazione, denominata "Cambiamo rotta" e organizzata grazie al 'tam tam' su Facebook, non indossano la mascherina.

Sul posto è stato montato anche un piccolo palco per gli interventi e vengono anche date informazioni dagli avvocati presenti.

Sono stati scanditi anche slogan contro i politici ed esposti striscioni e cartelli ("Chi baratta la salute per la libertà non avrà né l'una né l'altra").