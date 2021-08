Maltempo in Trentino: smottamenti e allagamenti, strade chiuse e pesanti disagi per il traffico. Il tempo migliora

TRENTO. Le forti piogge che da ieri insistono sul Trentino hanno causato alcune criticità, in fase di risoluzione.

In particolare la SS 240 (strada della Maza, nel Comune di Arco), chiusa nel pomeriggio per consentire lo smaltimento dell'acqua, è stata da poco riaperta in entrambe le direzioni.

La chiusura della strada, poi riaperta a una sola corsia di marcia da Nago verso Arco e solo in serata riaperta completamente, ha provocato pesanti disagi sulla circolazione, soprattutto verso nord. Il traffico diretto a Trento è stato quindi deviato verso Dro e Sarche ma ciò ha finito per ingolfare la direttrice fino a tarda serata: per compiere il breve tragitto fra Dro e Vezzano, ad esempio, si doveva stare in colonna più di un’ora.

Altre situazioni critiche: in seguito a un piccolo smottamento rimarrà chiusa fino a domattina la SP 48 del Monte Velo al km 11, sempre nel Comune di Arco, fra Bolognano e la Val di Gresta; si segnala anche un piccolo smottamento sulla SP 71 di Segonzano, al km 20+600, la strada è aperta.

Le previsioni di Meteotrentino per lunedì 2 agosto prevedono perlopiù soleggiato anche se, specie al pomeriggio, rimarrà possibile qualche rovescio o isolato temporale. Temperature minime in sensibile calo, specialmente in montagna, e massime in lieve aumento ma inferiori alle medie del periodo. Venti ancora settentrionali al mattino sia in quota che localmente in valle, in seguito in quota moderati occidentali e in valle a regime di brezza.