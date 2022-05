Maltempo in Trentino fra smottamenti, allagamenti e un incendio (causato da un fulmine)

TRENTO. La perturbazione attesa per il fine settimana è arrivata.

Nel pomeriggio di oggi, sabato 28 maggio, il Trentino è stato interessato da una forte ondata di maltempo, caratterizzata da forti temporali e anche da grandine.

Particolarmente colpita la Valsugana, c'è stato uno smottamento a Tenna: il fango è arrivato alla carreggiata della statale 47.

Molte le strade allagate e i tombini saltati, con diversi interventi dei vigili del fuoco fra Levico e Caldonazzo.

Allagamenti e grandine anche nella zona dell’Alto Garda.

Ad Ala, nella zona di Prabubolo, un incendio sarebbe stato causato da un fulmine.

Le previsioni per domani, 29 maggio indicano un cielo al mattino nuvoloso o molto nuvoloso con deboli rovesci sparsi; irregolarmente nuvoloso al pomeriggio. Temperature in brusco calo. Venti in quota moderati o forti nordoccidentali, in valle più variabili.