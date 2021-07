Maltempo: due travi del tetto finiscono nel campeggio a Linfano e a Scurelle danni ingenti ad una tipografia

ARCO-SCURELLE. Notte di lavoro intenso (terminato solo verso le 4) per i vigili del fuoco di Arco e per quelli di Scurelle. Che ieri sera (7 luglio) sono stati chiamati per i danni provocati dal vento ad un edificio di proprietà della Lidl a Linfano di Arco e in azienda di Scurelle.

Si è sollevata una parte importante del tetto dell’edificio ex Oradini e due travi di 5 metri sono finite nell’attiguo campeggio Maoradi e la zona è stata evacuata dai pompieri fino al termine dell’intervento perché la situazione era a rischio.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite e i danni, al camping, sono stati limitati.

Gli altri pezzi sono finiti nella stradina sottostante.

I danni all’edificio sono invece importanti: è in parte senza protezione.



















Grande lavoro, anche nella notte, per il corpo di Scurelle, intervenuto ieri sera intorno alle 23 per i danni causati dal violento nubifragio che ha scoperchiato una porzione, 5-600 metri quadrati circa serviti da pannelli fotovoltaici, della copertura di un capannone industriale.

La struttura ospita varie aziende; tra queste una tipografia che ha subìto danni ingenti.

Una quindicina i volontari che, per tre ore, sono stati impegnati a mettere in sicurezza l’area, spostare i macchinari nella parte di struttura rimasta intatta e liberare i locali dall’acqua, evitando che questa raggiungesse e compromettesse anche i piani inferiori.