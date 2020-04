M49 in mezzo alla neve sul Carega: il video

TRENTO. Un video di oltre dieci minuti con M49 protagonista assoluto in mezzo alla neve del Carega, sulle Piccole Dolomiti. Il plantigrado è stato immortalato da Tommaso Borghetti del Servizio Forestale di Ala con un potente teleobiettivo.

Nel video M49 è intento a scavare buche nella neve e sembra davvero a suo agio in quell'ambiente immacolato. Ma solo poche ore prima il plantigrado è stato protagonista di una lunga serie di razzie in Scanuppia, sul Finonchio e in Vallarsa sempre alla ricerca di cibo.