M49 fa razzia di pecore e capre a passo Manghen, l'ira degli allevatori

Il Soccorso alpino della stazione di Maniago (Pordenone) è intervenuto nelle acque del torrente Arzino, in località Curnila dove alcuni ragazzi cercavano refrigerio. Qui un diciannovenne di San Vendemiano (Treviso) è scivolato in un tratto ripido nell'acqua ed è finito in una pozza dalla quale non riusciva più a venire fuori. I soccorritori, 8 persone del Soccorso Alpino, assieme ai Vigili del fuoco, hanno effettuato congiuntamente le operazioni di recupero, calandosi nel torrente con la corda per cinque metri e recuperando con un paranco il ragazzo sulla sponda.