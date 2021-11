Lilt Trento, a novembre la campagna contro i tumori maschili

TRENTO. La Lilt provinciale di Trento dedica il mese di novembre alla Campagna di sensibilizzazione sui tumori maschili, quali il cancro alla prostata e ai testicoli, promuovendo dei momenti di incontro e confronto con gli specialisti.

L’iniziativa propone visite urologiche alla prostata per chi ha più di 50 anni, ai testicoli per chi ha tra i 20 e i 50 anni e consulenze per chi vuole capire come riconoscere segnali d'allarme e casi di familiarità.

Il cancro alla prostata – ricorda la Lilt – è diventato negli ultimi dieci anni il tumore più frequente nella popolazione maschile dei Paesi occidentali (nel 2020 il 19% di tutti i tumori maschili in Italia), mentre il tumore al testicolo è meno frequente (con una stima di 2.300 nuove diagnosi lo scorso anno).

La cura del tumore al testicolo porta alla sua guarigione nel 99% dei casi ai primi stadi clinici e nel 75-80% nelle forme avanzate; la sopravvivenza al tumore alla prostata si attesta al 91%. Il servizio viene proposto a Trento, solo su appuntamento e nelle delegazioni Lilt provinciali (0461 922733, info@lilttrento.it).