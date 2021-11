Scatta la sirena di allarme all’ospedale di Mezzolombardo

MEZZOLOMBARDO. Allarme questa mattina (4 novembre) alle 11.30 all’ospedale San Giovanni di Mezzolombardo.

La sirena ha suonato per una decina di minuti, le luci si sono spente e una voce registrata ha comunicato che tutti dovevano lasciare l’edificio.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Mezzolombardo, paura in ospedale: scatta l’allarme, tutti fuori Momenti di grande inquietudine, se non proprio di paura, all’ospedale di Mezzolombardo, dove è scattato l’allarme e tutte le persone sono state invitate ad uscire dagli edifici. Secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di un guasto all’impianto anti-incendio. Pesanti disagi per gli utenti. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine.

All’esterno si è radunata una folla.

Sul posto i vigili del fuoco per verificare la situazione, i carabinieri e la polia locale. L'area dell'ospedale è stata recintata.

Ancora sconosciuti i motivi dell’allarme: i sospetto è che si tratti di un guasto all'impianto antincendio. (M.W.)

(Notizia in aggiornamento...)