Lavis, a fuoco un deposito e una legnaia

LAVIS. Allarme incendio oggi attorno alle 13 a Sorni di Lavis.

Le fiamme hanno distrutto una legnaia e un deposito e la densa nube nera era visibile da molto distante.

Nel giro di pochi minuti sul posto c’erano i vigili del fuoco di Lavis con autopompa e autobotte e, vista la possibilità di propagazione delle fiamme, è stato chiesto l’intervento in supporto dei colleghi di Nave San Rocco e Trento con l’autoscala.

I pompieri sono riusciti a limitare i danni e ora sono in corso accertamenti da parte degli ispettori dei vigili del fuoco e da parte dei carabinieri per capire l’origine della fiamme.