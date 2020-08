Corda incastrata durante la discesa, due alpinisti recuperati nella notte sul Campanil Basso

MOLVENO. Si è concluso verso le 23 di ieri sera un intervento in soccorso di una cordata di due persone bloccata sul Campanil Basso nelle Dolomiti di Brenta. Ai due scalatori, due uomini di 38 e 29 anni della provincia di Verona, è rimasta incastrata la corda nella prima fase della discesa, verso le 18.30.

Il recupero in elicottero si è rivelato impossibile a causa delle nuvole persistenti in quota. L'elicottero, quindi, ha imbarcato a bordo la Guardia attiva del Soccorso alpino di turno a Molveno e l'ha trasportata fino al rifugio Pedrotti. Da qui, la Guardia attiva e un altro soccorritore che si trovava già al rifugio sono partiti a piedi e, scalando il Campanil Basso, hanno raggiunto i due uomini in parete in circa due ore e mezza.

I soccorritori hanno messo in sicurezza i due scalatori, incolumi, li hanno calati fino alla base della parete e li hanno accompagnati al rifugio Pedrotti.