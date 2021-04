A spasso senza giustificazioni e dopo il coprifuoco, raffica di multe a Trento e in Rotaliana. E a Mezzolombardo un uomo si presenta dai carabinieri senza mascherina

TRENTO. Coprifuoco e divieti anti Covid violati a Pasqua a Trento e in piana Rotaliana.

Nel capoluogo ben 11 persone sono state sanzionate dai carabinieri poiché si intrattenevano fuori casa dopo le ore 22, altre 5 per essersi spostate fuori dal comune di residenza e infine 3 per essersi intrattenute fuori casa, seppure in orario diurno, in tutti i casi senza addurre alcuna valida motivazione.

Nella piana Rotaliana sono state multate 6 persone per essersi intrattenute in strada dopo le ore 22 e altre 7 per non aver addotto alcuna valida motivazione circa la permanenza fuori dal proprio domicilio.

Un uomo si è presentato addirittura alla Stazione dei carabinieri di Mezzolombardo del tutto privo di mascherina, ovviamente è stato munito di dispositivo, ma altresì sanzionato.

Tra Rovereto, Avio e Ala sono state 9 le persone sanzionate poiché fermate fuori casa in assenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.