La tempesta Bernd si è spostata sull’Austria ma cresce la paura anche in Alto Adige

BOLZANO. La tempesta Bernd che ha provocato una vera catastrofe in Germania, causando distruzione e morte, si è spostata nei cieli sopra l’Austria arrivando a lambire anche l’Alto Adige facendo così crescere la paura. Secondo le previsioni meteorologiche, la tempesta starebbe cambiando nuovamente direzione, arretrando rispetto al territorio italiano e altoatesino. Ma i timori e l’allerta rimane, come fanno sapere i vigili del fuoco dell’Alto Adige che stanno tenendo monitorati soprattutto i corsi d’acqua.















































In Valle Aurina a far paura è il torrente Aurino così come il Rio del Conio, che finisce nell’Aurino. Le portate dei due corsi sono aumentate notevolmente in seguito alle piogge delle ultime ore (registrate precipitazioni di circa 50 l/m2 nelle ultime 24 ore) e i vigili del fuoco sono al lavoro per prevenire eventuali pericoli per il rischio esondazioni nei centri abitati della zona, Campo Tures, Predoi, Cadipietra. Lungo l’Aurino sono stati chiusi i sentieri escursionistici ma la situazione è sotto controllo. Livello di attenzione alto anche in Val Pusteria e in Val d’Isarco.













La tempesta Bernd sta provocando non pochi problemi al di là del Brennero, dove è emergenza maltempo in diverse parti dell'Austria che da ieri è sferzata da fortissime piogge. Secondo i media locali, è scattata l'allerta per il rischio inondazioni in diverse località lungo il Danubio. Colpite in particolare Salisburgo e il Tirolo, ma anche Vienna e la sua regione dove sono stati mobilitati circa 3.000 vigili del fuoco. «Ringrazio soccorritori e i volontari che stanno facendo tutto il possibile per aiutare! Non lasceremo soli le persone colpite e sosterremo la ricostruzione», ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Sebastian Kurz.

E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania, dove la cancelliera Angela Merkel è in sopralluogo nelle zone del disastro. In Belgio, intanto, il totale dei morti si mantiene invariato a quota 27, per un totale di 183 in Europa.