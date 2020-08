La nuova beffa dell'orso M49: si è tolto il radiocollare

TRENTO. Il radiocollare dell'orso M49, fuggito per la seconda volta dal recinto del Casteller, in Trentino, è stato trovato nei boschi. Fin dalla sua fuga dal recinto del Casteller, è sempre stato monitorato attraverso il collare, dotato di sistema di geolocalizzazione.

M49, una storia di avvistamenti, catture e fughe, lunga oltre due anni M49 si fa conoscere ad inizio 2018 con incursioni in baite, stalle e fienili. La scorsa estate la prima cattura e l'immediata fuga dal Casteller. Poi, ad aprile 2020, l'animale finisce nuovamente in gabbia. Torna nell'area faunistica, fino a questa mattina (27 luglio), quando scappa una seconda volta dopo aver divelto la recinzione

A partire dal 16 agosto l'orso si era spostato in zona Passo 5 croci - Val Cion, dove le trasmissioni gsm del collare risentono pesantemente della scarsa copertura telefonica.

Il 19 agosto, alle ore 14, sottolinea la Provincia di Trento, il collare ha inviato parecchie posizioni, anche del giorno precedente, confermando la posizione a monte di Malga Val Ciotto.

In assenza di ulteriori comunicazioni, nella mattinata odierna è stata effettuata una verifica tramite radio vhf: il collare emetteva segnale di mortalità e quindi è stata eseguita una ricerca sul posto fino al rinvenimento dello stesso, integro, a terra.

"Papillon M49", la hit dell'estate di Nonna Nunzia Le "veciòta" è tornata a cantare, con la sua solita simpatia. L'ultima canzone non poteva che essere dedicata a M49, l'orso protagonista di ben due fughe dal Casteller. Nonna Nunzia pare sicura: "no i lo ciapa pu" (video Youtube/Canale EsseEmme)

Il monitoraggio dell'orso, quindi, proseguirà basandosi esclusivamente sull'analisi degli indici di presenza.