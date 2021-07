La Clio va a fuoco mentre è in marcia: l’automobilista scende al volo e salva anche il proprio cane

MERANO. Salvi per miracolo, o per la prontezza di riflessi. Una donna, alla guida della propria auto, è riuscita a mettersi in salvo dopo che la macchina ha preso improvvisamente fuoco, bruciando in pochi minuti. L’automobilista è scesa di corsa dal veicolo mettendo in salvo anche il suo cane, che si trovava a bordo dell’auto.

L’incidente, fortunatamente senza feriti, è accaduto nella mattinata di domenica 18 luglio, poco distante da Merano. La donna era in viaggio sulla Renault Clio lungo la stradina che porta al santuario di Sant’Elena, sulla collina che sovrasta il paese di San Pancrazio. A un certo punto si è accorta che dal cofano usciva del fumo e così ha fermato la marcia, agguantando il cane e senza pensarci su neppure un istante è scesa dandosela gambe. Poi ha chiamato i soccorsi, ma al loro arrivo i vigili del fuoco di San Pancrazio hanno trovato solo la carcassa della macchina. Restano da stabilire le cause dell’incendio.

(l’articolo completo sul giornale in edicola domani)