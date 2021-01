L’ultimo saluto ad Agitu, i fratelli commossi dai trentini

TRENTO – La generosità dei trentini non è seconda a nessuno. I fondi raccolti per tenere in vita il ricordo di Agitu Ideo Guideta hanno già superato la barriera dei 100mila euro. Ieri il fratello e la sorella della pastora uccisa hanno incontrato anche il sindaco di Trento.

Kuma e Bethelihem Ideo Gudeta, dopo aver visitato i luoghi dove viveva la sorella, hanno ringraziato la città della vicinanza e solidarietà espressa dopo la tragica morte della giovane donna alle autorità trentine.

Questa mattina al cimitero di Trento anche i cittadini potranno portare un ultimo saluto ad Agitu. Dopo il commiato dei familiari e la benedizione del religioso etiope (in forma privata), il feretro verrà esposto sotto il colonnato antistante l'atrio delle camere mortuarie.

«L'eventuale partecipazione - spiega il Comune in una nota - dovrà avvenire nel rispetto delle ormai consuete regole di sicurezza sanitaria, con l'obbligo di indossare la mascherina, mantenere un metro di distanza dalle altre persone ed evitare assembramenti. L'ingresso al cimitero sarà possibile solo dal cancello principale di via Madruzzo».