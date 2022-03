L’orso esce dal letargo, il Trentino rilancia la campagna d'informazione

TRENTO. Con la fine dell’inverno, l’Amministrazione provinciale trentina – attraverso il Settore grandi carnivori del Servizio faunistico - rimette a punto gli strumenti di comunicazione su orso, lupo, lince e sciacallo dorato.

Una conoscenza puntuale dei comportamenti delle diverse specie da parte della cittadinanza e degli ospiti, consente infatti una migliore gestione degli eventi che caratterizzano la stagione calda.

È peraltro ormai prossima – spiega la Provincia – l’uscita del nuovo Rapporto grandi carnivori 2021, mentre è stato aggiornato e ristampato il depliant “Il lupo in Trentino”, mentre lo stesso prodotto editoriale relativo all’orso è in corso di aggiornamento in questi giorni.

Il Servizio faunistico comunica che è stata programmata a breve la consueta ricognizione primaverile della segnaletica posizionata da anni sul territorio, con le regole da seguire nelle aree di presenza dell’orso.

Il personale verificherà che la cartellonistica sia ancora presente e funzionale dopo i mesi invernali e provvederà dunque tempestivamente ad eventuali sostituzioni o integrazioni.

Infine, ritorna a pieno regime l’aggiornamento in tempo reale delle mappe online (sempre sul sito Grandicarnivori.provincia.tn.it) relative agli avvistamenti di orse con piccoli ed alle posizioni degli orsi muniti di radiocollare.