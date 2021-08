L’Istituto superiore di sanità: Covid, Trentino e Alto Adige a rischio basso

BOLZANO. Le due province autonome di Trento e Bolzano, assieme al Lazio, risultano classificate a rischio basso nella bozza di monitoraggio settimanale sul Covid effettuato dall'Istituto superiore di sanità (Iss). Trentino e Alto Adige inoltre, come le altre regioni, non superano la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva - si legge nella bozza di monitoraggio dell'Iss - è in leggero aumento al 4%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 258 (03/08/2021) a 322 (10/08/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 5%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.196 (03/08/2021) a 2.880 (10/08/2021).

Sono 18 le Regioni classificate a rischio moderato: Sardegna (8% di occupazione dei reparti), Toscana e Sicilia quelle con l'incidenza più alta di casi.