L'emergenza Coronavirus non ferma il mercato dello spaccio

TRENTO. Il mercato della droga, seppur sembra abbia subito un calo, di fatto non si è fermato. In questo ambito il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Trento, ha condotto due attività, denunciando per spaccio di stupefacenti altrettanti cittadini stranieri.

Il primo, un 42enne ivoriano, che in via Gazzoletti, alle 10 del mattino, è stato sorpreso mentre vendeva droga ad 50enne; il secondo, un 32 enne nigeriano, che all’ora di pranzo, è stato colto sul fatto mentre stava cedendo sette grammi di hashish a un giovane. Le dosi sono usualmente state sottoposte a sequestro, per le successive analisi, mentre i due consumatori sono stati segnalati al locale Commissariato di Governo, quali assuntori.