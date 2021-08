L’ambulanza finisce contro il cervo: è successo a Pieve di Bono

TRENTO. A chiedere aiuto questa volta è l’ambulanza. E’ successo nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 agosto a Pieve di Bono.

Il mezzo sanitario stava percorrendo la strada con un paziente a bordo quando c’è stato lo scontro con un cervo.

Un incidente che non ha avuto conseguenze per le persone coinvolte ma che ha reso comunque necessaria la chiamata ai colleghi perché il mezzo non era più utilizzabile.

Quindi trasportato il paziente su un’ambulanza nuova, il viaggio è ripreso