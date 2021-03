Infortunio mortale nei boschi di Fierozzo durante il taglio della legna

TRENTO. L'allarme rosso è scattato nel primo pomeriggio di oggi (25 marzo) dai boschi sopra Fierozzo. La corsa dei sanitari – arrivati sul posto con l’elisoccorso, l’ambulanza e l’autosanitaria – è stata però inutile.

Il lungo tentativo di rianimazione non è riuscito a far ripartire il cuore dell’uomo. E al medico non è rimasto altro da fare che dichiarare il decesso.

A quanto pare l’uomo sarebbe stato travolto da un albero.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.