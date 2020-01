BRESSANONE. Incidente mortale nella notte a Bressanone. Per cause ancora da chiarire, una donna, alla guida della propria auto, è andata a sbattere violentemente contro un muro che delimita un giardino in via Cesare Battisti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari ed i vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare la signora dalle lamiere della vettura.

Tragico incidente a Bressanone, madre di 4 figli muore nello schianto Erano da poco passate le 23 quando l'utilitaria guidata da Sybille Sparber è andata a sbattere contro un muro in via Cesare Battisti. La donna, sposata, con 4 figli, è stata estratta dalla vettura dai vigili del fuoco e successivamente trasferita all'ospedale di Bressanone, dove è morta poco dopo il ricovero (video Fabio De Villa)

L'incidente si è verificato poco dopo le 23. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale di Bressanone, dove ha perso la vita.

La vittima è Sybille Sparber, 49enne di Racines, sposata, madre di 4 figli.

Sulla dinamica indagano i carabinieri.