Incendio nella notte a Rovereto, evacuate 14 persone

ROVERETO. Quattordici persone sono state evacuate dai loro appartamenti a causa di un incendio scoppiato nella notte, attorno alle 4, a Rovereto, in via Matteo del Ben, in un locale al terzo piano dello stabile. I vigili del fuoco permanenti di Trento sono intervenuti con i colleghi di Rovereto e Mori e con l'autoscala hanno raggiunto alcune persone rimaste bloccate dal fumo e le hanno portate in salvo.

Nessuno è fortunatamente rimasto ferito in modo grave. Una persona è stata portata precauzionalmente in ospedale per un principio di intossicazione. Sulle cause del rogo, che ha provocato danni ingenti, sono in corso accertamenti. Al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica da parte dei vigili del fuoco le famiglie evacuate, sei in tutto, sono rientrate in casa.