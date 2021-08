In Trentino si torna a morire di Covid

TRENTO. Il bollettino di oggi (31 agosto) dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari registra purtroppo un decesso dovuto al Covid-19 in Trentino, avvenuto in ospedale.

Sono 25 i pazienti ricoverati: ieri ci sono state 2 dimissioni e 2 nuovi ingressi.

25 anche i nuovi casi positivi, intercettati da 8 tamponi molecolari e 17 antigenici.

In Trentino un decesso da Covid e 25 nuovi positivi Sono 25 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore Tornano i decessi per Covid-19 (uno), mentre in ospedale i pazienti ricoverati sono 25, nessuno in rianimazione.

I molecolari poi confermano 15 positività già rilevate nei giorni scorsi dai test rapidi. Complessivamente nella giornata odierna sono stati effettuati 2.934 tamponi: 427 molecolari e 2.507 rapidi antigenici. 14 i nuovi guariti, per un totale da inizio pandemia di 45.619 persone.

Dei nuovi positivi nessuno presenta condizioni severe o critiche: 17 sono asintomatici e 8 pauci-sintomatici.

Per quanto riguarda le fasce d'età, oggi si registrano 4 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 3 sono bambini tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni. Tra le nuove positività intercettate 1 adulto ha tra 60-69 anni.

Stamane risultavano somministrati 683.045 vaccini, di cui 308.697 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.521 dosi, a cittadini tra i 70-79 anni 90.857 dosi e tra 60-69 anni 107.777 dosi.