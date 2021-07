In Trentino ora si possono vaccinare anche i lavoratori che arrivano da fuori

TRENTO. Da oggi sul CUP online dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari è attiva anche la possibilità di prenotazione della prima dose del vaccino da parte dei lavoratori impiegati nei settori del turismo e dei servizi non residenti in Trentino. Si tratta di un passaggio importante che vuole aiutare i tanti dipendenti presenti sul nostro territorio che vogliono vaccinarsi ma sono impossibilitati a tornare a casa propria per effettuare la vaccinazione a causa del proprio lavoro in piena stagione.

Ma non solo, a breve sarà attiva anche la nuova «card» di prenotazione per il vaccino dedicata ai turisti che si fermano in Trentino per almeno tre/quattro settimane – il tempo necessario a concludere il ciclo vaccinale.